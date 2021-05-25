Adana'da Hint keneviri yetiştirenlere operasyon: 11 gözaltı
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Adana'da Hint keneviri yetiştirenlere operasyon: 11 gözaltı

Adana'da Hint keneviri yetiştirenlere operasyon: 11 gözaltı
Demirören Haber Ajansı / Can Çelik - Haberler | Güncel

ADANA'da polisin düzenlediği uyuşturucu operasyonunda 11 kişi gözaltına alındı.

ADANA'da polisin düzenlediği uyuşturucu operasyonunda 11 kişi gözaltına alındı.

Emniyet Genel Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı koordinesinde ülke genelinde yasa dışı olarak kapalı alanda, Hint keneviri yetiştirerek, esrar üreten 576 kişi tespit edildi. Bugün, sabahın ilk ışıklarıyla 3 bin 644 polis ve 113 narkotik dedektör köpeğin katılımıyla 59 ilde toplam 630 adrese operasyon düzenlendi. Adana Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri de operasyon kapsamında, Hint keneviri yetiştirmek amacıyla internet üzerinden kimyasal madde siparişi verdiği tespit edilen kişilerin adreslerine baskın yaptı. Baskınlarda 11 kişi gözaltına alındı. Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda 907,21 gram esrar, 63 kök Hint keneviri, 3 hassas terazi, ruhsatsız pompalı tüfek ve Hint keneviri yetiştirmede kullanılan kimyasal madde ve düzenekler ele geçirildi.Adli Tıp Birimi'nde sağlık kontrolünden geçirilen şüpheliler, sorgulanmak üzere emniyete götürüldü. Gözaltına alınan 11 şüphelinin, emniyetteki işlemlerinin devam ettiği bildirildi.


Adana'da Hint keneviri yetiştirenlere operasyon: 11 gözaltı
Adana'da Hint keneviri yetiştirenlere operasyon: 11 gözaltı
Adana'da Hint keneviri yetiştirenlere operasyon: 11 gözaltı
Adana'da Hint keneviri yetiştirenlere operasyon: 11 gözaltı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Can Çelik

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