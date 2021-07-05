Adana'da Hint keneviri yetiştiren şüpheli yakalandı

Adana'nın Yüreğir ilçesinde, Hint keneviri yetiştirdiği iddia edilen şüpheli gözaltına alındı.

Adana'nın Yüreğir ilçesinde, Hint keneviri yetiştirdiği iddia edilen şüpheli gözaltına alındı.

Valilikten yapılan yazılı açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Danişment Mahallesi'nde ikamet eden A.B'nin kenevir yetiştirdiği bilgisine ulaştı.

Adreste yapılan aramada, 320 gram esrar ile 345 kök Hint keneviri ele geçirildi.

Jandarma A.B'yi gözaltına aldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / İsmihan Özgüven