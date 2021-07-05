Adana'da Hint keneviri yetiştiren şüpheli yakalandı
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Adana'da Hint keneviri yetiştiren şüpheli yakalandı

Adana'da Hint keneviri yetiştiren şüpheli yakalandı
Anadolu Ajansı / İsmihan Özgüven - Haberler | Güncel

Adana'nın Yüreğir ilçesinde, Hint keneviri yetiştirdiği iddia edilen şüpheli gözaltına alındı.

Adana'nın Yüreğir ilçesinde, Hint keneviri yetiştirdiği iddia edilen şüpheli gözaltına alındı.

Valilikten yapılan yazılı açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Danişment Mahallesi'nde ikamet eden A.B'nin kenevir yetiştirdiği bilgisine ulaştı.

Adreste yapılan aramada, 320 gram esrar ile 345 kök Hint keneviri ele geçirildi.

Jandarma A.B'yi gözaltına aldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / İsmihan Özgüven

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