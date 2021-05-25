Adana'da Hint keneviri yetiştirdikleri iddiasıyla 11 zanlı yakalandı
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Adana'da Hint keneviri yetiştirdikleri iddiasıyla 11 zanlı yakalandı

Adana'da Hint keneviri yetiştirdikleri iddiasıyla 11 zanlı yakalandı
Anadolu Ajansı / Yusuf Koyun - Haberler | Güncel

Adana'da Hint keneviri yetiştiriciliği yapanlara yönelik operasyonda 11 zanlı gözaltına alındı.

Adana'da Hint keneviri yetiştiriciliği yapanlara yönelik operasyonda 11 zanlı gözaltına alındı.

Emniyet Genel Müdürlüğü (EGM) Narkotik Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı koordinesinde Adana Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince Hint keneviri yetiştirilmesini önlemek amacıyla çalışma kapsamında, Hint kenevir yetiştirmek için internetten kimyasal madde siparişi verdiği iddia edilen 11 şüpheliye yönelik operasyon düzenlendi.

Zanlıların adreslerinde yapılan aramalarda, 63 kök Hint keneviri, kenevir yetiştirmede kullanılan çok sayıda kimyasal madde, 907 gram esrar, ruhsatsız pompalı tüfek ve 3 hassas terazi ele geçirildi.

Polis, 11 şüpheliyi gözaltına aldı.

Hint keneviri yetiştirmek için bir evin damına kurulan sera ve başka bir evin odasına kurulmuş ısı yalıtımlı, havalandırmalı ve özel ışıklarla aydınlatılmış kabin polis kamerasına yansıdı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Yusuf Koyun

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