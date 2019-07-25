Adana'da HiltonSA Oteline grev kararı asıldı

Türkiye Otel, Lokanta ve Eğlence Yerleri İşçileri Sendikası (OLEYİS) ile Adana HiltonSA arasında yürütülen Toplu İş Sözleşmesi (TİS) görüşmelerinde anlaşma sağlanamaması nedeniyle alınan grev kararı asıldı.

Adana HiltonSA Oteli yanında toplanan işçiler, slogan atarak, otelin önüne kadar yürüdü.

OLEYİS Genel Başkanı Vedat Böke, burada yaptığı açıklamada, Adana HiltonSA işyerinde işverenin uzlaşmaz tutumu nedeniyle greve gittiklerini belirtti.

İşçinin hak ve çıkarlarını savunmak için çalıştıklarını dile getiren Böke, sendika olarak Hilton otellerinde 30 yıldır örgütlü bir sendika olduklarını ve bugüne kadar işçilerin onayıyla başarılı toplu iş sözleşmelerine imza attıklarını söyledi.

Adana HiltonSA Oteli'nde de kurulduğu günden bu yana sendikal çalışmalarını ve işverenle ikili ilişkilerini başarılı bir şekilde yürüttüklerini dile getiren Böke, şöyle devam etti:

"2019 yılı TİS müzakere süreci, sendikamızın bütün girişimleri ve çabalarına rağmen, işverenin uzlaşmaz tutum ve davranışları nedeniyle tıkanma sürecine girmiştir. Bütün girişimlerimize rağmen, Adana HiltonSA işvereni 'ücretler, ikramiye, sosyal yardımlar' gibi konularda işçilerin taleplerine ısrarla duyarsız kalmıştır. Türkiye'nin bacasız fabrikası konumunda bulunan ve mevsim itibariyle en canlı sezonunu yaşayan turizm sektöründe, sendikamızın iyi niyetli bütün çabalarına işveren olumsuz karşılık vermiş ve işçileri adeta grev kararı almaya zorlamıştır."

Böke, en iyi sözleşmenin işçinin talep ve beklentilerini karşılayan, masada biten sözleşmeler olduğunu söyledi.

İşçilerin kararı ve desteğiyle greve çıktıklarını aktaran Böke, grev sürecini başarıyla yürüteceklerini ve işçinin kararının imzaları olacağını kaydetti.

Konuşmaların ardından otele grev kararı asılarak, işçiler davul zurna eşliğinde halay çekti

Kaynak: AA