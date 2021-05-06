Adana'da heyelan nedeniyle kapanan Feke Saimbeyli kara yolu trafiğe açıldı
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Adana'da heyelan nedeniyle kapanan Feke Saimbeyli kara yolu trafiğe açıldı

Adana'da heyelan nedeniyle kapanan Feke Saimbeyli kara yolu trafiğe açıldı
Anadolu Ajansı / Fatih Azgın - Haberler | Güncel

Adana'da heyelan nedeniyle ulaşıma kapanan Feke Saimbeyli kara yolu, belediye ekiplerinin çalışmasıyla tekrar trafiğe açıldı.

Adana'da heyelan nedeniyle ulaşıma kapanan Feke Saimbeyli kara yolu, belediye ekiplerinin çalışmasıyla tekrar trafiğe açıldı.

Bölgede sağanak sonrası Feke ilçesini Saimbeyli'ye bağlayan kara yolunun Sülemişli Mahallesi mevkisinde dün meydana gelen heyelanın ardından çalışma başlatıldı.

Trafiğe kapanan yolu açmak için bölgeye Feke Belediyesine ait iş makineleri ve ekipler sevk edildi.

Ekiplerin çalışmasıyla kara yolu tekrar ulaşıma açıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Fatih Azgın

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