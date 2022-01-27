Adana'da hemzemin geçitte treninin çarptığı kişi yaşamını yitirdi
AA, Fikret Kavğalı - Güncel
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Adana'nın merkez Yüreğir ilçesinde hemzemin geçitte trenin çarptığı kişi hayatını kaybetti.
ADANA (AA) - Adana'nın merkez Yüreğir ilçesinde hemzemin geçitte trenin çarptığı kişi hayatını kaybetti.
Şehit Erkut Akbay Mahallesi'nde hemzemin geçitten geçmek isteyen Haydar Çelik'e (70) tren çarptı. Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine polis ve 112 Acil Servis ekipleri sevk edildi.
Sağlık ekipleri Çelik'in hayatını kaybettiğini belirledi.
Durumu öğrenerek olay yerine gelen Çelik'in yakınları gözyaşı döktü.
Polis ekiplerinin olay yeri incelemesinin ardından Çelik'in cesedi Adana Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü.
AA / Fikret Kavğalı - Güncel