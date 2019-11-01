Adana'da hemzemin geçitte lokomotifin çarptığı kadın öldü
Adana'nın Ceyhan ilçesinde, hemzemin geçitten geçmek isteyen kadın, lokomotifin çarpması sonucu hayatını kaybetti.
Adana'nın Ceyhan ilçesinde, hemzemin geçitten geçmek isteyen kadın, lokomotifin çarpması sonucu hayatını kaybetti.
Serap Aktaş Koşuyolu'nda, yaya olarak hemzemin geçitten karşı yola geçmek isteyen Nilgün Çolak'a, tren bakım lokomotifi çarptı.
İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, Çolak'ın yaşamını yitirdiğini belirledi.
Çolak'ın cenazesi, Ceyhan Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.
Olaya ilişkin soruşturma başlatıldı.