Adana'da hemşire karısını bıçakladığı gerekçesiyle yargılanan sanığa 6 yıl 3 ay hapis cezası
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

Adana'da hemşire karısını bıçakladığı gerekçesiyle yargılanan sanığa 6 yıl 3 ay hapis cezası

01.03.2021 14:27 | Son Güncelleme: 01.03.2021 14:31
Adana'da hemşire karısını bıçakladığı gerekçesiyle yargılanan sanığa 6 yıl 3 ay hapis cezası

Adana'da boşanmak isteyen hemşire eşini bıçakladığı gerekçesiyle yargılanan sanık, "kasten yaralama" suçundan 6 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırıldı.

Adana'da boşanmak isteyen hemşire eşini bıçakladığı gerekçesiyle yargılanan sanık, "kasten yaralama" suçundan 6 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırıldı.

Adana 12. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya tutuklu sanık Hüseyin G. ile eşi müşteki Dilek G. ve taraf avukatları katıldı.

Cumhuriyet savcısı, esas hakkındaki mütalaasında 16 Mayıs 2020'de Seyhan Devlet Hastanesi'nde hemşire olarak görev yapan Dilek G'nin nöbetten çıkarak eve geldiğini ve eşi Hüseyin G'ye ayrılmak istediğini söylediğini, yatak odasında giyindiği sırada sanık tarafından sırtı, göğsü ve vücudunun çeşitli yerlerinden bıçaklandığını belirtti.

Savcı, sanık Hüseyin G'nin, eşi Dilek G'yi hayati risk oluşturacak şekilde yaraladığını ve eylem sonrası komşusuna ait özel araçla hastaneye götürdüğünü ve bu suretle kastettiği sonucun gerçekleşmesine engel olduğunu ifade ederek, "kasten yaralama" suçundan üst sınırdan cezalandırılması ve tutukluluk halinin devamına karar verilmesi yönünde görüş sundu.

Mütalaaya karşı söz verilen müşteki Dilek G, "İddia makamının mütalaasına iştirak etmiyorum. Sanığın öldürmeye teşebbüsten cezalandırılmasını ve tutukluluk halinin devamına karar verilmesini talep ediyorum." dedi.

Sanık Hüseyin G. son savunmasında, "Önceki aşamalarda beyanlarımı tekrar ederim. Beraatime ve tahliyeme karar verilmesini talep ediyorum." ifadelerini kullandı.

Mahkeme heyeti, "kasten yaralama" suçundan 6 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırdığı sanık Hüseyin G'nin tutukluluk halinin devamına karar verdi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Abdulkerim S. B. Topaloğlu

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Devlet Bahçeli Mustafa Şentop Mustafa Destici Enis Berberoğlu
Magazin Tarkan Cem Yılmaz İrem Derici Türkan Şoray
Spor Can Bartu Mesut Özil Fatih Terim Aykut Kocaman Mustafa Yumlu
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Mart İstifa
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Adana'da hemşire karısını bıçakladığı gerekçesiyle yargılanan sanığa 6 yıl 3 ay hapis cezası - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 1.3.2021 14:41:40. #1.15#
title