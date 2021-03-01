Adana'da hemşire karısını bıçakladığı gerekçesiyle yargılanan sanığa 6 yıl 3 ay hapis cezası

Adana'da boşanmak isteyen hemşire eşini bıçakladığı gerekçesiyle yargılanan sanık, "kasten yaralama" suçundan 6 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırıldı.

Adana 12. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya tutuklu sanık Hüseyin G. ile eşi müşteki Dilek G. ve taraf avukatları katıldı.

Cumhuriyet savcısı, esas hakkındaki mütalaasında 16 Mayıs 2020'de Seyhan Devlet Hastanesi'nde hemşire olarak görev yapan Dilek G'nin nöbetten çıkarak eve geldiğini ve eşi Hüseyin G'ye ayrılmak istediğini söylediğini, yatak odasında giyindiği sırada sanık tarafından sırtı, göğsü ve vücudunun çeşitli yerlerinden bıçaklandığını belirtti.

Savcı, sanık Hüseyin G'nin, eşi Dilek G'yi hayati risk oluşturacak şekilde yaraladığını ve eylem sonrası komşusuna ait özel araçla hastaneye götürdüğünü ve bu suretle kastettiği sonucun gerçekleşmesine engel olduğunu ifade ederek, "kasten yaralama" suçundan üst sınırdan cezalandırılması ve tutukluluk halinin devamına karar verilmesi yönünde görüş sundu.

Mütalaaya karşı söz verilen müşteki Dilek G, "İddia makamının mütalaasına iştirak etmiyorum. Sanığın öldürmeye teşebbüsten cezalandırılmasını ve tutukluluk halinin devamına karar verilmesini talep ediyorum." dedi.

Sanık Hüseyin G. son savunmasında, "Önceki aşamalarda beyanlarımı tekrar ederim. Beraatime ve tahliyeme karar verilmesini talep ediyorum." ifadelerini kullandı.

Mahkeme heyeti, "kasten yaralama" suçundan 6 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırdığı sanık Hüseyin G'nin tutukluluk halinin devamına karar verdi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Abdulkerim S. B. Topaloğlu