Adana'da helikopterli 'maske' uygulaması
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Adana'da helikopterli 'maske' uygulaması

23.10.2020 17:52 | Son Güncelleme: 23.10.2020 17:57
Adana'da helikopterli 'maske' uygulaması

ADANA Emniyet Müdürlüğü'nün helikopterli trafik uygulamasında, araçta maske takmadığı belirlenen sürücü ve yolculara 900 TL para cezası uygulandı.

ADANA Emniyet Müdürlüğü'nün helikopterli trafik uygulamasında, araçta maske takmadığı belirlenen sürücü ve yolculara 900 TL para cezası uygulandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, Tarsus-Adana-Gaziantep (TAG) yolunda, helikopter destekli trafik kural ihlali ve maske uygulaması yaptı. Uygulama sırasında helikopter yolda havadan kural ihlali yapanları tespit edip, yerdeki ekiplere bildirdi. Kural ihlali yapan sürücü ve yolculara, uygulama noktasında durdurularak cezai işlem uygulandı. Sürücü ve yolculara genelde maske kuralına uymamaktan 900 TL ceza kesildi. Maske kuralına uymayan vatandaşlar çeşitli bahaneler üretti ancak cezadan kaçamadı.


Adana'da helikopterli 'maske' uygulaması
Adana'da helikopterli 'maske' uygulaması
Adana'da helikopterli 'maske' uygulaması
Adana'da helikopterli 'maske' uygulaması
Adana'da helikopterli 'maske' uygulaması
Adana'da helikopterli 'maske' uygulaması
Adana'da helikopterli 'maske' uygulaması

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Rüşan Anıl ATAR

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Özgür Özel Fuat Oktay Devlet Bahçeli Mustafa Akıncı Enis Berberoğlu
Magazin Sezen Aksu Derviş Zaim Oktay Kaynarca Kıvanç Tatlıtuğ
Spor Falcao Ozan Tufan Yücel İldiz Cristiano Ronaldo Robert Prosinecki
Daha Fazla Uefa Bakan Bursa Avrupa
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Adana'da helikopterli 'maske' uygulaması - Adana
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 23.10.2020 17:57:51. #1.15#
title