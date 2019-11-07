Adana'da helikopterli denetimde 48 sürücüye 10 bin 849 lira ceza

07.11.2019 14:34 | Son Güncelleme: 07.11.2019 14:34

Adana'da, polis ekiplerince düzenlenen helikopter destekli trafik denetiminde, kural ihlali yaptığı tespit edilen 48 sürücüye 10 bin 849 lira trafik cezası uygulandı.

Bölge Trafik Denetleme Şube Müdürlüğünce, Adana-Mersin Otoyolu'nda, helikopterle kural ihlali yapan sürücüler denetlendi.

Uygulamada, emniyet kemeri takmadığı, seyir halinde cep telefonu kullandığı ve aşırı yük taşıdığı gibi nedenlerle 48 sürücüye 10 bin 849 lira tutarında ceza uygulandı.

Denetimlerin süreceği bildirildi.

Kaynak: AA