Adana'da helikopter ve drone destekli narkotik uygulaması

Adana'da belirlenen mahallelerde, polis helikopteri ve narkotik köpeklerinin de katıldığı narkotik uygulaması yapıldı.

Adana'da belirlenen mahallelerde, polis helikopteri ve narkotik köpeklerinin de katıldığı narkotik uygulaması yapıldı.

Polis helikopteri, özel harekat ve çevik kuvvet ekipleriyle zırhlı araç ile narkotik köpeklerinin yer aldığı 500 personellik uygulamada, araçlar ve yayalar durdurularak kimlik ve evrak kontrolü yapıldı.

Uygulamada, polisler kent merkezinde 17 nokta belirledi.

Polis ekipleri, durdurdukları araçları narkotik köpekleri eşliğinde ararken özel harekat ve çevik kuvvet ekipleri çevre güvenliğini sağladı.

Uygulamada polis drone da kullanarak uygulamayı havadan görüntüledi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ozan Efeoğlu