Adana'da helikopter ve drone destekli narkotik operasyonu: 11 gözaltı
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Adana'da helikopter ve drone destekli narkotik operasyonu: 11 gözaltı

ADANA'da, uyuşturucu satıcılarına yönelik yürütülen çalışmalar sonucunda haklarında gözaltı kararı çıkarılan 40 kişinin yakalanması için dün şafak vakti operasyon düzenlendi.

Adana'da helikopter ve drone destekli narkotik operasyonu: 11 gözaltı
10.06.2020 09:58 | Son Güncelleme: 10.06.2020 10:34

ADANA'da, uyuşturucu satıcılarına yönelik yürütülen çalışmalar sonucunda haklarında gözaltı kararı çıkarılan 40 kişinin yakalanması için dün şafak vakti operasyon düzenlendi. Operasyonda 11 kişi gözaltına alınırken, diğer şüphelilerin yakalanması için çalışmalar sürüyor.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucuyla mücadele kapsamında yaptığı çalışmalarda, kent merkezinde 'torbacı' olarak bilinen ve sokak satıcılığı yaptığı öne sürülen 40 kişiyi tespit etti. Teknik ve fiziki çalışmaların ardından şüphelilerin oturdukları adresler belirlendi. Cumhuriyet Başsavcılığı'nın 40 şüpheli için yakalama kararını çıkartmasının ardından dün, sabahın ilk saatlerinde, 450'ye yakın polisin katılımıyla operasyon düzenlendi. Emniyet Müdürlüğü'nün diğer birimlerinin de destek verdiği operasyona, özel eğitimli narkotik köpeği de katıldı. Şüphelilerin oturduğu bölge polis tarafından abluka altına alınırken, operasyona helikopter ve drone ile hava desteği de sağlandı.Şafak vakti yapılan operasyon ve gün içerisindeki baskınlarda, sokak satıcılığı yaptığı öne sürülen 11 şüpheli saklandıkları yerlerde yakalandı. Şüphelilerin evlerinde yapılan aramalarda 2 adet kenevir bitkisi, 1 adet balistik yelek, 1 adet tabanca, 176 adet değişik çaplarda dolu fişek, 880 kilogram kaçak çay ele geçirildi. Gözaltına alınan 11 şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. 29 kişiyi yakalamak için çalışmaların sürdüğü öğrenildi.


Kaynak: DHA

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