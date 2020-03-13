Adana'da helikopter destekli narkotik uygulaması
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Adana'da helikopter destekli narkotik uygulaması

Adana'da 500 polisle helikopter destekli narkotik uygulaması yapıldı.

13.03.2020 05:40 | Son Güncelleme: 13.03.2020 05:42
Adana'da helikopter destekli narkotik uygulaması

Adana'da 500 polisle helikopter destekli narkotik uygulaması yapıldı.

Kent merkezindeki ana arterlerde ve caddelerde 500 polisin katıldığı uygulamada, şüphe üzerine durdurulan araçlarda aramalar yapıldı.

Ekipler, eğitimli köpeklerle yaptığı denetimlerde biri kuru sıkı 7 tabanca, 3 ruhsatsız av tüfeği ve bir kesici alet ele geçirdi.

Sürücülerin, yolcuların ve şüpheli kişilerin Genel Bilgi Taramasını (GBT) da kontrol eden ekipler, çeşitli suçlardan arananlarla haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 44 kişiyi yakaladı.

Helikopter destekli uygulamada ekipler, 141 araç sürücüsüne toplam 107 bin 747 lira para cezası uygularken 36 araç da eksikleri nedeniyle trafikten men edildi.

Uygulamada iş yerlerini de denetleyen ekipler, kavşaklarda dilencilik yapan 10 kişiye işlem yaptı.

Öte yandan narkotik ekiplerinin Hürriyet, Yeşilyurt ve İsmetpaşa mahallelerinde sokak satıcılarına yönelik çalışmasında 6 şüpheli yakalandı ve çeşitli miktarlarda uyuşturucu madde ele geçirildi.

Adana'da helikopter destekli narkotik uygulaması

Kaynak: AA

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Adana'da helikopter destekli narkotik uygulaması

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