Adana'da helikopter destekli 'huzur ve güven' uygulaması - Haberler
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Adana'da helikopter destekli "huzur ve güven" uygulaması

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa
Adana'da helikopter destekli

Adana'da helikopter destekli "huzur ve güven" uygulaması yapıldı.

ADANA (İHA) - Adana'da helikopter destekli "huzur ve güven" uygulaması yapıldı.

İl Emniyet Müdürlüğünce, kent genelindeki yollarda ve umuma açık yerlerde helikopter destekli eş zamanlı "huzur ve güven" uygulaması yapıldı. Helikopter destekli uygulamada, şüpheli bulunan araçlarda arama gerçekleştirildi. Araçta bulunan kişilere Genel Bilgi Tarama (GBT) uygulaması ve üst araması yapıldı. - ADANA

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Haber: Adana'da helikopter destekli 'huzur ve güven' uygulaması - Haberler
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