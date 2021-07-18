Helikopter destekli "huzur uygulaması" yapıldı

Adana'da, polis helikopteri ve narkotik köpeklerinin de katıldığı "huzur uygulaması" gerçekleştirildi.

Adana'da, polis helikopteri ve narkotik köpeklerinin de katıldığı "huzur uygulaması" gerçekleştirildi.

İl Emniyet Müdürlüğünce halkın huzur ve güvenliği için kentin çeşitli bölgelerinde yapılan uygulamaya, bin 300 polisin yanı sıra polis helikopteri ve dedektör köpekler de katıldı.

Yaya ve araç trafiğinin yoğun olduğu yerlerde güvenlik önlemlerini alarak uygulama yapan ekipler, çeşitli suçlardan aranan 29 kişiyi yakaladı.

Şüpheli 6 bin 872 aracın evraklarını inceleyen ekipler, çalıntı olduğu tespit edilen iki motosiklet ve bir elektrikli bisiklet ele geçirdi. 42 araç trafikten men edilirken sürücülere ise 214 bin 125 lira ceza uygulandı.

İş yerlerinde de denetim yapan ekipler, 22 iş yerine 483 bin 408 lira para cezası verdi.

Uygulamada vatandaşlara, KADES programı hakkında bilgilendirme yapıldıktan sonra broşür dağıtıldı.

Ekipler, şüpheli kişi ve araçlarda yaptıkları aramalarda biri kuru sıkı 4 ruhsatsız tabanca, 4 şarjör, 30 mermi, iki ruhsatsız av tüfeği ve 5 kesici alet ile bir miktar uyuşturucu madde ele geçirdi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Abdulkerim S. B. Topaloğlu