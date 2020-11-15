Helikopter destekli "güven ve huzur uygulaması" yapıldı
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Helikopter destekli "güven ve huzur uygulaması" yapıldı

15.11.2020 01:33 | Son Güncelleme: 15.11.2020 01:57

Adana'da, polis helikopteri ve narkotik köpeklerinin de katıldığı "güven ve huzur uygulaması" gerçekleştirildi.

Adana'da, polis helikopteri ve narkotik köpeklerinin de katıldığı "güven ve huzur uygulaması" gerçekleştirildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekiplerince, halkın huzur ve güvenliği için şehrin çeşitli bölgelerinde denetim yapıldı.

Denetimlere havadan drone ve helikopterle destek verildi.

Uygulamada 17 bin 20 kişinin genel bilgi taraması (GBT) yapılırken, kontrollerde çeşitli suçlardan hakkında arama kararı bulunan 32 şüpheli gözaltına alındı.

8 bin 145 aracın kontrol edildiği uygulamada 26 araç trafikten men edilirken, çalıntı kaydı bulunan 2 motosiklet ele geçirildi. 194 sürücüye ise toplam 151 bin 125 lira ceza uygulandı.

Umuma açık 185 iş yerinin de denetlendiği uygulamada, 11 işletmeye toplam 8 bin 980 lira idari para cezası kesildi.

Araç ve iş yerlerindeki aramalarda 10 ruhsatsız tabanca, 5 ruhsatsız av tüfeği, 9 şarjör, 124 fişek, 4 gram esrar, 17 gram sentetik uyuşturucu, 7 uyuşturucu hap, 1 kurusıkı tabanca, 20 dolu kartuş, 5 kesici alet ile 2 bin 400 paket kaçak tütün ele geçirildi.

Umumi Hıfzıssıhha Kanunu'nun 282'nci Maddesi gereği 52 kişiye 45 bin 912 lira para cezası uygulandı.

Öte yandan Ceyhan ilçesinde de drone destekli yapılan uygulamada, ilçenin çeşitli bölgelerinde oluşturulan kontrol noktalarında polis ekipleri araçları durdurarak genel bilgi taraması yaptı, araçları aradı.

Helikopter destekli 'güven ve huzur uygulaması' yapıldı
Helikopter destekli 'güven ve huzur uygulaması' yapıldı
Helikopter destekli 'güven ve huzur uygulaması' yapıldı
Helikopter destekli 'güven ve huzur uygulaması' yapıldı

Kaynak: Anadolu Ajansı / Fikret Kavğalı

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