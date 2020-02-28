Adana'da helikopter destekli asayiş uygulamasında, aranan 43 kişi yakalandı
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Adana'da helikopter destekli asayiş uygulamasında, aranan 43 kişi yakalandı

Adana'nın Yüreğir ilçesinde, 738 polisin katılımıyla düzenlenen asayiş uygulamasında, çeşitli suçlardan aranan 43 şüpheli gözaltına alındı.

28.02.2020 10:42 | Son Güncelleme: 28.02.2020 10:42
Adana'da helikopter destekli asayiş uygulamasında, aranan 43 kişi yakalandı

'nın ilçesinde, 738 polisin katılımıyla düzenlenen asayiş uygulamasında, çeşitli suçlardan aranan 43 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğünce gerçekleştirilen helikopter destekli uygulamada 738 polisten oluşan ekipler, 3 bin 272 araçta inceleme yapıp, 9 bin 287 kişinin Genel Bilgi Toplama (GBT) kontrollerini yaptı.

Çeşitli suçlardan arandığı belirlenen 43 şüphelinin gözaltına alındığı uygulamada, 3 ruhsatsız tabanca, 4 av tüfeği ve 2 kurusıkı tabanca ile 28,5 gram esrar ele geçirildi.

Uygulamada, 111 araç sürücüsüne 66 bin 300 lira para cezası uygulandı, 17 araç trafikten men edildi, çalıntı olduğu belirlenen bir motosiklete el konuldu.

Kaynak: AA

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