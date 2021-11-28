Adana'da "Hayır Çarşısı" açıldı - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Adana'da "Hayır Çarşısı" açıldı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yerel
Adana'da

Adana'da müftülük tarafından; ihtiyaç sahibi olduğu tespit edilen ailelere, gıdadan temizliğe, kıyafetten ayakkabıya kadar birçok alanda ihtiyacının ücretsiz bir şekilde giderileceği 'Hayır Çarşısı' açıldı.

SEYHAN, ADANA (İHA) - Adana'da müftülük tarafından; ihtiyaç sahibi olduğu tespit edilen ailelere, gıdadan temizliğe, kıyafetten ayakkabıya kadar birçok alanda ihtiyacının ücretsiz bir şekilde giderileceği 'Hayır Çarşısı' açıldı.

Adana Valisi Süleyman Elban, Seyhan Kaymakamı Mustafa Yavuz, İl Emniyet Müdürü Doğan İnci, İl Jandarma Komutanı Albay Taşkın Keleş, İl Müftüsü Hasan Çınar ve vatandaşların katıldığı açılışta, 'Hayır Çarşısı'nın hayırlı uğurlu olması temennisinde bulundu, çarşının açılmasında emeği geçen herkese teşekkür etti.

Vali Elban, beraberindekilerle birlikte açılış kurdelesini keserek 'Hayır Çarşısı'nı ihtiyaç sahibi vatandaşların hizmetine açtı ve daha sonra 'Hayır Çarşısı'nda yer alan ürünleri inceleyerek bilgiler aldı. - ADANA

Adana'da Hayır Çarşısı açıldı

Adana'da Hayır Çarşısı açıldı

Adana'da Hayır Çarşısı açıldı

Yürekleri ısıtan görüntü! Anne köpek, önce yavrusu için çırpındı sonra sevinçten ne yapacağını bilemedi

Yürekleri ısıtan görüntü! Anne köpek, önce yavrusu için çırpındı sonra sevinçten ne yapacağını bilemedi

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri

Haberi Kaydet
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title