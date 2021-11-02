Adana'da hayatını kaybeden Kore gazisi son yolculuğuna uğurlandı
AA / Fatih Azgın - Haberler | Güncel
Adana'nın Kozan ilçesinde vefat eden Kore gazisi Mehmet Cura, toprağa verildi.
KOZAN, ADANA (AA) - Adana'nın Kozan ilçesinde vefat eden Kore gazisi Mehmet Cura, toprağa verildi.
Oğluyla birlikte yaşadığı evde vefat eden 91 yaşındaki gazi Cura için Kozan Mezarlığında askeri tören düzenlendi.
Burada kılınan cenaze namazının ardından Cura'nın naaşı, toprağa verildi.
Cura'nın 3'ü kız 6 çocuk babası olduğu öğrenildi.