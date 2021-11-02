Adana'da hayatını kaybeden Kore gazisi son yolculuğuna uğurlandı - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Adana'da hayatını kaybeden Kore gazisi son yolculuğuna uğurlandı

AA / Fatih Azgın - Haberler | Güncel
Adana'da hayatını kaybeden Kore gazisi son yolculuğuna uğurlandı

Adana'nın Kozan ilçesinde vefat eden Kore gazisi Mehmet Cura, toprağa verildi.

KOZAN, ADANA (AA) - Adana'nın Kozan ilçesinde vefat eden Kore gazisi Mehmet Cura, toprağa verildi.

Oğluyla birlikte yaşadığı evde vefat eden 91 yaşındaki gazi Cura için Kozan Mezarlığında askeri tören düzenlendi.

Burada kılınan cenaze namazının ardından Cura'nın naaşı, toprağa verildi.

Cura'nın 3'ü kız 6 çocuk babası olduğu öğrenildi.

Adana'da hayatını kaybeden Kore gazisi son yolculuğuna uğurlandı

Adana'da hayatını kaybeden Kore gazisi son yolculuğuna uğurlandı

AA / Fatih Azgın - Son Dakika Haberleri
Protein tozu sonucu felç kalan Hüseyin'in hayalleri yarım kaldı

Protein tozu sonucu felç kalan Hüseyin'in hayalleri yarım kaldı
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
Haberi Kaydet
500

Çok Okunan Haberler

title