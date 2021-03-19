Adana'da hayali asker olmak olan zihinsel engelli kızı İlçe Jandarma Komutanı ziyaret etti
19.03.2021 15:51 | Son Güncelleme: 19.03.2021 15:59
Kozan ilçesinde hayali asker olabilmek olan 20 yaşındaki zihinsel engelli kızı evinde ziyaret eden İlçe Jandarma Komutanı genç kıza askeri kamuflaj giydirdi, hatıra fotoğrafı çektirtti.
Kozan ilçesinde hayali asker olabilmek olan 20 yaşındaki zihinsel engelli kızı evinde ziyaret eden İlçe Jandarma Komutanı genç kıza askeri kamuflaj giydirdi, hatıra fotoğrafı çektirtti.
Zihinsel engelli Elif Şahin'in asker olma hayalini öğrenen İlçe Jandarma Komutanı Üsteğmen Nuh Anacık, genç kızı Hacılar Mahallesi'ndeki evinde ziyaret etti.
Anacık'ın getirdiği askeri kamuflajı giyen Şahin, hatıra fotoğrafı çektirmeyi ihmal etmedi.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Fatih Azgın