Adana'da havalı tüfekle vurulmuş kedi bulundu
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Adana'da havalı tüfekle vurulmuş kedi bulundu

Adana'da havalı tüfekle vurulmuş kedi bulundu
Anadolu Ajansı / Fatih Azgın - Haberler | Güncel

Adana'nın Kozan ilçesinde havalı tüfekle vurulması sonucu felç kalan kedi, kendisini bulan kişi tarafından sahiplenildi.

Adana'nın Kozan ilçesinde havalı tüfekle vurulması sonucu felç kalan kedi, kendisini bulan kişi tarafından sahiplenildi.

Tufanpaşa Mahallesi Gül Sokak'ta Atakan Kızıldağ, yolda hareketsiz halde bir kedi gördü. Kızıldağ, yaptığı incelemede bel kısmından yaralı olduğunu gördüğü kediyi veterinere götürdü.

Burada yapılan muayenede kedinin havalı tüfekle vurulmuş olduğu belirlendi.

Olay nedeniyle felç kalan kedi, kendisini bulan Atakan Kızıldağ tarafından sahiplenildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Fatih Azgın

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