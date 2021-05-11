Havai fişek patlamasında kopan parmakları belediye personeli buldu
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Havai fişek patlamasında kopan parmakları belediye personeli buldu

Anadolu Ajansı / Yusuf Koyun - Haberler | Güncel

Adana Büyükşehir Belediyesi personeli, Adana Demirspor'un 9 Mayıs'ta Süper Lig'e yükselmesinin ardından yapılan kutlamalarda, havai fişek patlaması sonucu bir kişinin kopan iki parmağını bularak hastaneye götürdü.

Adana Büyükşehir Belediyesi personeli, Adana Demirspor'un 9 Mayıs'ta Süper Lig'e yükselmesinin ardından yapılan kutlamalarda, havai fişek patlaması sonucu bir kişinin kopan iki parmağını bularak hastaneye götürdü.

Adana Demirspor'un TFF 1. Lig'de sezonu şampiyon tamamlayarak Süper Lig'e yükselmesinin ardından yapılan kutlamalar sırasında bir kişi havai fişeğin patlaması sonucu iki parmağını kaybetti.

Yaralı, çevredekiler tarafından motosikletle yakındaki özel hastaneye kaldırıldı.

Bu arada, patlamanın yaşandığı yerin yakınındaki Adana Büyükşehir Belediyesi Adana Su ve Kanalizasyon İdaresi (ASKİ) şantiyesinde görevli Cengiz Balcı ve beraberindeki diğer belediye personeli, kopan parmakları bulmak için çevreyi aradı.

Balcı ve arkadaşları, el feneriyle yaptıkları yarım saatlik arama sonucunda kopan parmakları buldu.

Daha sonra 112 Acil Çağrı Merkezine durumu aktaran Balcı, yaralının hangi hastaneye kaldırıldığının henüz belirlenememesi üzerine parmakları ne yapması gerektiğini sordu.

Görevlilerin, uygun saklama koşullarını anlatması üzerine Balcı, poşete koyduğu parmakları derin dondurucuda muhafaza etti.

Balcı, daha sonra sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımlarla parmakları kopan kişinin hangi hastaneye kaldırıldığını öğrendi.

Hastaneye giden Balcı ve arkadaşları, parmakları sağlık görevlilerine teslim etti.

Yaralı kişinin parmakları yerine dikilecek

Cengiz Balcı, AA muhabirine, buldukları iki parmağı uygun şekilde sakladıklarını, yaralının bir yakınının kendilerine ulaşması sonrasında da hastaneye götürdüklerini söyledi.

Yaralı Uğur T'nin (32) iki parmağının yerine dikilmesi için hastanedeki tedavisinin sürdüğü öğrenildi.

Havai fişek patlamasında kopan parmakları belediye personeli buldu
Havai fişek patlamasında kopan parmakları belediye personeli buldu
Havai fişek patlamasında kopan parmakları belediye personeli buldu
Havai fişek patlamasında kopan parmakları belediye personeli buldu

Kaynak: Anadolu Ajansı / Yusuf Koyun

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