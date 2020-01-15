15.01.2020 19:54 | Son Güncelleme: 15.01.2020 20:00

Adana'da hava kirliliği yaşamı olumsuz etkiledi.

Kent merkezinde, hava kirliliğine bağlı olarak oluşan sis tabakası görüş mesafesini düşürdü.

Çevre ve Şehircilik Bakanlığının Ulusal Hava Kalitesi İzleme İstasyonları verilerine göre, kentte bazı bölgelerde hava kirliliği sınır değerlerinin aşıldığı ve hava kalitesinin "sağlıksız" düzeyin bir alt kademesi olan "hassas"ta seyrettiği bildirildi.

Ulusal sınırı en fazla 50 olması gereken metreküp başına hava kirletici partikül miktarı, merkez Yüreğir ilçesinde 104 olarak ölçüldü.

Kaynak: AA