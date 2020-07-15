Adana'da hava destekli narkotik uygulaması ADANA'da helikopter ve drone desteğiyle narkotik uygulaması yapıldı.

ADANA'da helikopter ve drone desteğiyle narkotik uygulaması yapıldı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, merkez Yüreğir ilçesi 19 Mayıs, Anadolu, Başak, Dedekorkut ve Yunus Emre mahallelerinde narkotik uygulaması gerçekleştirdi. Polis helikopteri ve drone ile havadan destek verilen uygulamada ekipler, şüpheli gördükleri araçları ve kişileri durdurup, kimlik sorgusu ile arama yaptı. Ekiplerin, durdukları araçlar özel eğitimli narkotik köpekleriyle didik didik arandı. Uygulama gece yarısına kadar devam etti.

Kaynak: DHA