Adana'da hava destekli narkotik uygulaması ADANA'da helikopter ve drone destekli narkotik denetlemesi yapıldı.

ADANA'da helikopter ve drone destekli narkotik denetlemesi yapıldı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü, merkez Seyhan ilçesinde 23 noktada narkotik denetlemesi yaptı. Terörle Mücadele, Asayiş, Özel Harekat ve Trafik şube müdürlüklerine bağlı polislerin katıldığı uygulamaya helikopter ve drone ile havadan destek verildi. Belirlenen noktalardaki ekipler, şüphelendikleri araçları durdurup, özel eğitimli narkotik köpekleriyle arama yaptı. Gece yarısına kadar devam eden denetlemelerde, durdurulan araçlardaki sürücü ve yolcuların kimlik sorguları da gerçekleştirildi.

'ADANA'NIN HUZURU İÇİN GÖREV BAŞINDAYIZ'

Adana'ya yeni atanan İl Emniyet Müdürü Doğan İnci de uygulama noktalarını gezerek, yardımcılarından denetimlerle ilgili bilgiler aldı. Burada gazetecilere açıklamada bulunan İnci, Huzur şehri Adana'nın huzuru için görev başındayız. Asayiş, terör, uyuşturucu tüm konular üzerine genel uygulamamız var. Vatandaş da memnun uygulamalarımızdan. Uygulamalarımız bu şekilde devam edecek dedi.

Kaynak: DHA