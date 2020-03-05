Adana'da hava destekli Narko Alan uygulaması

05.03.2020 00:51 | Son Güncelleme: 05.03.2020 00:51

ADANA'da 81 polis ile gerçekleştirilen hava destekli Narko Alan uygulamasında, çeşitli suçlardan aranan ve haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 36 kişi ile üzerlerinden uyuşturucu madde yakalanan 9 kişi gözaltına alındı.

Adana Emniyet Müdürü Zafer Aktaş'ın talimatı doğrultusunda merkez Seyhan ilçesi Yeşilyurt Mahallesi'nde Narko Alan uygulaması yapıldı. 81 polisin görev aldığı, özel eğitimli narkotik köpeklerinin kullandığı uygulamaya helikopter ve drone ile de havadan destek verildi. Uygulama kapsamında 190 aracı durduran ekipler, 335 kişinin üst araması ve Genel Bilgi Toplama (GBT) sorgusunu gerçekleştirdi. 13 araç sürücüsüne 10 bin 359 lire idari para cezası uygulayan ekipler, 6 aracı da trafikten men etti. Yapılan üst ve araç aramasında uyuşturucu ile yakalanan 3 kişi gözaltına alınarak, Bağlar Polis Merkezi'ne götürüldü. Uygulama gece saatlerine kadar devam etti.

İl genelinde yapılan uygulamada 3 bin 88 aracı kontrol eden ekipler, 93 araca 85 bin 352 lira para cezası uygulandı. 4 çalıntı motosiklet yakalayan ekipler, 25 aracı da trafikten men etti. 8 bin 306 kişinin GBT sorgusunu gerçekleştiren ekipler, çeşitli suçlardan aranan ve haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 36 kişiyi yakaladı.

Öte yandan ekiplerin gün içerisinde sokak satıcılarına (torbacılara) yönelik yaptıkları çalışmalarda Akdeniz ve Sümer mahallelerinde üzerlerinde uyuşturucu madde bulunan 9 kişinin gözaltına alındığı belirtildi.

Kaynak: DHA