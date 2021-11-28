Adana'da hava destekli huzur uygulaması: 21 kişi yakalandı - Haberler
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Adana'da hava destekli huzur uygulaması: 21 kişi yakalandı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Adana'da hava destekli bin 802 polisle huzur ve güven uygulaması yapıldı.

ADANA (İHA) - Adana'da hava destekli bin 802 polisle huzur ve güven uygulaması yapıldı. Uygulama genelinde çeşitli suçlardan aranan 21 kişi yakalandı.

Adana Emniyet Müdürlüğü kent genelinde hava destekli bin 802 polisin katılımıyla huzur ve güven uygulaması gerçekleştirdi. Kentin birçok noktasında trafik ve asayiş denetimleri yapıldı. Uygulamada, 14 bin 265 kişinin Genel Bilgi Taraması (GBT) sorgusu yapılırken çeşitli suçlardan aranan 21 kişi yakalandı. Trafik yönünden 4 bin 625 araç kontrol edildi. 3 araç trafikten men edilirken 93 araca 131 bin 892 TL para cezası uygulandı. 5 adet çalıntı motosiklet ve 1 adet çalıntı elektrikli bisiklet ele geçirildi.

Umuma açık yerlerde yapılan denetimlerde ise 33 iş yerine işlem yapıldı. 18 kişiye de dilencilikten 3 bin 672 lira idari para cezası kesildi.

Uygulamada araçlarda ve şahısların üzerlerinde yapılan aramalarda, 7 ruhsatsız tabanca, 5 ruhsatsız av tüfeği, 1 kurusıkı tabanca, 2 gram esrar ve 4 gram metamfetamin ele geçirildi. - ADANA

Adana'da hava destekli huzur uygulaması: 21 kişi yakalandı

Adana'da hava destekli huzur uygulaması: 21 kişi yakalandı

Adana'da hava destekli huzur uygulaması: 21 kişi yakalandı

Adana'da hava destekli huzur uygulaması: 21 kişi yakalandı

Adana'da hava destekli huzur uygulaması: 21 kişi yakalandı

Adana'da hava destekli huzur uygulaması: 21 kişi yakalandı

Adana'da hava destekli huzur uygulaması: 21 kişi yakalandı

Adana'da hava destekli huzur uygulaması: 21 kişi yakalandı

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