Adana'da hava destekli asayiş denetimi yapıldı

Adana'da, hava destekli asayiş uygulaması gerçekleştirildi.

Adana'da, hava destekli asayiş uygulaması gerçekleştirildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekiplerince, halkın huzur ve güvenliği için 50 noktada denetim yapıldı. Denetimlere havadan drone ve helikopterle de destek verildi.

Ekipler, şüphelendiği araçları durdurup sürücü ve yolculara yönelik Genel Bilgi Toplama (GBT) kontrolü yaptı.

Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü ekipleri de vatandaşlara hırsızlık ve dolandırıcılık gibi olaylara karşı tedbirleri içeren broşürler dağıttı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Yusuf Koyun