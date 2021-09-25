Adana'da hava destekli asayiş denetimi sonucu 39 kişi yakalandı - Haberler
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Adana'da hava destekli asayiş denetimi sonucu 39 kişi yakalandı

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Adana'da hava destekli asayiş denetimi sonucu 39 kişi yakalandıADANA'da 1802 polisin katıldığı, helikopter ve drone ile havadan destek verilen asayiş denetimi sonucu çeşitli suçlardan aranan 39 kişi yakalandı.

ADANA (DHA) - Adana'da hava destekli asayiş denetimi sonucu 39 kişi yakalandı

ADANA'da 1802 polisin katıldığı, helikopter ve drone ile havadan destek verilen asayiş denetimi sonucu çeşitli suçlardan aranan 39 kişi yakalandı.

İl Emniyet Müdürü Doğan İnci'nin talimatıyla il genelinde 'Adana Huzur ve Güven Uygulaması' adı altında sabit nokta yol kontrolü ve halka açık mekanlarda denetimler yapıldı. 1802 polisin görev aldığı denetimlere, helikopter ve drone ile havadan destek verildi. 50 sabit nokta gerçekleştirilen denetimlerde, 15 bin 834 kişinin Genel Bilgi Toplama (GBT) sorgusunu yapan polis ekipleri, çeşitli suçlardan aranan 39 kişiyi yakaladı. Sabit nokta yol kontrollerinde 4 bin 676 aracı durdurarak özel eğitimli narkotik köpeği ile arama yapan ekipler, trafikten menedilmiş 16 araç ve 2 çalıntı motosiklet ile bir de çalıntı elektrikli bisiklet ele geçirdi. Trafik denetimlerinde 180 araca, toplam 142 bin 572 lira para ceza kesildi. Halka açık 182 mekanda yapılan denetimlerde ise kumar oynattığı belirlenen bir iş yerine işlem yapıldı. Kumar oynayan ve oynatan 11 kişiye, 13 bin 360 lira idari para cezası uyguladı. Gezici ekipler de kavşaklarda dilencilik ve satıcılık yaparak trafikte tehlike saçan 9 kişiye bin 836 lira para cezası kesti.

Ayrıca, gece saat 01.00'e kadar devam uygulama sonucu; 4 ruhsatsız tabanca, 2 kurusıkı tabaca, silahlara ait mermiler ile 4.20 gram esrar, 6.2 gram eroin, 5 gram kokain, 1.33 gram metamfetamin ve 96 adet uyuşturucu hap ele geçirildi.

Adana'da hava destekli asayiş denetimi sonucu 39 kişi yakalandı

Adana'da hava destekli asayiş denetimi sonucu 39 kişi yakalandı

Adana'da hava destekli asayiş denetimi sonucu 39 kişi yakalandı

Adana'da hava destekli asayiş denetimi sonucu 39 kişi yakalandı

Adana'da hava destekli asayiş denetimi sonucu 39 kişi yakalandı
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Haber: Adana'da hava destekli asayiş denetimi sonucu 39 kişi yakalandı - Haberler
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