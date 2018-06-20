Adana'da Hastanın Mide Ameliyatında Ölmesine İlişkin Dava

Adana'da mide küçültme ve mide fıtığı ameliyatlarının bir arada yapılması sırasında hastanın ölümüne neden oldukları iddiasıyla haklarında açılan davada beraat eden iki doktor, Gaziantep Bölge Adliye Mahkemesinin kararı yeniden incelenmek üzere davayı tekrar yerel mahkemeye göndermesi üzerine yeniden başlanan davaya devam edildi.

Adana 2. Asliye Ceza Mahkemesindeki duruşmaya tutuksuz sanık doktorlar Atilla A. ve Kemal Ş. katılmadı. Tarafların avukatları ile ölen piyanist Fatih Besler'in ağabeyi Ferhat Besler hazır bulundu.

Mahkeme hakimi, sanık doktorların kusurlarının bulunup bulunmadığının tespit edilmesi, kusurları varsa hangi eylemlerinden dolayı kusurlu oldukları ve gerekli tıbbi müdahale yapılsa dahi ölüm neticesinin gerçekleşip gerçekleşmeyeceği yönünde Adli Tıp Genel Kurulundan beklenilen raporun gelmediğini söyledi.



Söz hakkı verilen ölen piyanist Besler'in ağabeyi Ferhat Besler, sanık doktorlardan şikayetçi olduğunu söyledi.

Mahkeme hakimi, duruşmayı Adli Tıp Genel Kurulunca hazırlanacak raporun mahkemeye gönderilmesi için erteledi.

Olay

Düğünlerde piyanistlik yapan Fatih Besler, 15 Aralık 2014'te mide fıtığı rahatsızlığı nedeniyle özel bir hastaneye kaldırılmış, iddiaya göre mide küçültme ve mide fıtığı ameliyatlarının bir arada yapılması sırasında hayatını kaybetmişti. Ameliyata giren doktorlar hakkında "taksirle ölüme neden olmak" suçundan altışar yıla kadar hapis istemiyle dava açılmıştı.