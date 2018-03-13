Adana'da Hastanın Mide Ameliyatında Ölmesine İlişkin Dava

Adana'da mide küçültme ve mide fıtığı ameliyatlarının bir arada yapılması sırasında hastanın ölümüne neden oldukları iddiasıyla haklarında açılan davada beraat eden iki doktorun, Gaziantep Bölge Adliye Mahkemesinin kararı yeniden incelenmek üzere yerel mahkemeye göndermesi üzerine tekrar yargılanmasına başlandı.

Adana 2. Asliye Ceza Mahkemesindeki duruşmaya tutuksuz sanık doktorlar Atilla A. ve Kemal Ş. katılmadı. Tarafların avukatları ise duruşmada hazır bulundu.

Hakim, iki doktor hakkında Gaziantep Bölge Adliye Mahkemesi 16. Ceza Dairesinin eksik soruşturma gerekçesiyle verdiği kararı okudu.

Görevli hakim, kararda sanıkların kusurlarının bulunup bulunmadığının tespit edilmesinin, kusurları varsa hangi eylemlerinden dolayı kusurlu oldukları ve gerekli tıbbi müdahale yapılsa dahi ölüm neticesinin gerçekleşip gerçekleşmeyeceği yönünde Adli Tıp Genel Kurulundan rapor aldırılmasının istendiğini belirtti.

Daha sonra söz verilen ölen piyanist Fatih Besler'in ağabeyi Ferhat Besler, sanık doktorlardan şikayetçi olduğunu söyledi.

Sanıkların avukatları ise bozma kararını kabul etmediklerini söyledi.

Mahkeme hakimi, duruşmayı Adli Tıp Genel Kurulunca hazırlanacak raporun beklenilmesi için erteledi.

Düğünlerde piyanistlik yapan Fatih Besler, 15 Aralık 2014'te mide fıtığı rahatsızlığı nedeniyle özel bir hastaneye kaldırılmış, iddiaya göre mide küçültme ve mide fıtığı ameliyatlarının bir arada yapılması sırasında hayatını kaybetmişti. Ameliyata giren doktorlar hakkında "taksirle ölüme neden olmak" suçundan altışar yıla kadar hapis istemiyle dava açılmıştı.