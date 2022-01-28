Adana'da hastanın imdadına karla mücadele ekipleri yetişti - Haberler
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Adana'da hastanın imdadına karla mücadele ekipleri yetişti

AA, Onur Can Bulat - Güncel
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Adana'da hastanın imdadına karla mücadele ekipleri yetişti

Adana'nın Pozantı ilçesinde kar nedeniyle yolu kapanan mahalledeki hasta, ekiplerin yardımıyla hastaneye ulaştırıldı.

POZANTI, ADANA (AA) - Adana'nın Pozantı ilçesinde kar nedeniyle yolu kapanan mahalledeki hasta, ekiplerin yardımıyla hastaneye ulaştırıldı.

Yenikonacık Mahallesi'nde rahatsızlanan 75 yaşındaki Fadime Demirci için yola çıkan sağlık ekibi, yolların karlı ve buzlu olması sebebiyle adrese ulaşamayınca mahalle muhtarı Nurettin Doğan, belediye yetkililerine durumu bildirdi.

Bölgeye Adana Büyükşehir Belediyesi ve Pozantı Belediyesine ait iş makineleri gönderildi.

İş makinelerinin çalışması neticesinde yolun açılmasına rağmen ambulans hastaya ulaşamayınca Demirci, Pozantı Belediyesine ait arazi aracıyla Devlet Hastanesi'ne götürüldü.

Adana'da hastanın imdadına karla mücadele ekipleri yetişti

Adana'da hastanın imdadına karla mücadele ekipleri yetişti

Adana'da hastanın imdadına karla mücadele ekipleri yetişti

Adana'da hastanın imdadına karla mücadele ekipleri yetişti

AA / Onur Can Bulat - Güncel

Pozantı, Adana, kar, Güncel, Haber

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