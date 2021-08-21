Hastaneden refakatçilerin eşyasını çaldığı öne sürülen 3 şüpheli tutuklandı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Hastaneden refakatçilerin eşyasını çaldığı öne sürülen 3 şüpheli tutuklandı

Anadolu Ajansı / Yusuf Koyun - Haberler | Güncel

Adana'da hastaneden iki refakatçinin cep telefonu ile çantasını çaldıkları ileri sürülen 3 zanlı tutuklandı.

Adana'da hastaneden iki refakatçinin cep telefonu ile çantasını çaldıkları ileri sürülen 3 zanlı tutuklandı.

Yüreğir Devlet Hastanesinde tedavi gören yakınlarına refakat eden İbrahim A'nın (37) cep telefonu, Bağdat D'nin (21) de 120 lira ile kredi kartının bulunduğu çantası çalındı.

İki kişinin ihbarı üzerine İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri hırsızlıklarla ilgili araştırma başlattı.

Ekip, hastanenin güvenlik kamerası görüntülerinden kolu sargılı kişinin hırsızlığı gerçekleştirdiğini belirledi.

Kimliği tespit edilen zanlı Ali Ç. (20) ile olaya karıştıkları öne sürülen arkadaşları İsmail T. (21) ve Muhammet Burak Ç. (24) yapılan çalışmayla yakalandı.

Mağdurun kredi kartıyla alışveriş yapmışlar

Şüpheli Ali Ç'nin Bağdat D'ye ait kredi kartının temassız özelliğini kullanarak diğer iki zanlıyla marketlerden 936 liralık alışveriş yaptığı tespit edildi. Hırsızlık zanlılarının marketten kredi kartıyla alışveriş yapması güvenlik kamerasına yansıdı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından 3 şüpheli adliyeye sevk edildi. Bu sırada zanlılardan İsmail T, görüntü alan gazetecilere "Ben bir şey yapmadım. Gördüğünüz üzere birazdan adliyeden de tahliye olacağım. Adalet yerini bulacak." diyerek kendisini savundu.

Savcılıktaki sorguları tamamlanarak nöbetçi sulh ceza hakimliğine çıkarılan İsmail T. ile iki arkadaşı tutuklandı.

Öte yandan İsmail T, 8 Ekim 2017'de okuldan elektronik eşya çalınması olayına da karışmış ve çalıntı eşyadan bazılarını evine götürmesi üzerine durumu fark eden babasının polise ihbarda bulunmasının ardından iki hırsızlık zanlısıyla yakalanıp tutuklanmıştı. Şüpheli İsmail T, kendisini görüntüleyen basın mensuplarına "Yaptıklarım için pişman değilim, aklım hala yapmadıklarımda" ifadelerini kullanmıştı.

İsmail T'nin iki kişiyle okuldan hırsızlık yapması da güvenlik kamerasınca kaydedilmişti.

Hastaneden refakatçilerin eşyasını çaldığı öne sürülen 3 şüpheli tutuklandı
Hastaneden refakatçilerin eşyasını çaldığı öne sürülen 3 şüpheli tutuklandı
Hastaneden refakatçilerin eşyasını çaldığı öne sürülen 3 şüpheli tutuklandı
Hastaneden refakatçilerin eşyasını çaldığı öne sürülen 3 şüpheli tutuklandı
Hastaneden refakatçilerin eşyasını çaldığı öne sürülen 3 şüpheli tutuklandı
Hastaneden refakatçilerin eşyasını çaldığı öne sürülen 3 şüpheli tutuklandı
Hastaneden refakatçilerin eşyasını çaldığı öne sürülen 3 şüpheli tutuklandı
Hastaneden refakatçilerin eşyasını çaldığı öne sürülen 3 şüpheli tutuklandı
Hastaneden refakatçilerin eşyasını çaldığı öne sürülen 3 şüpheli tutuklandı

Kaynak: Anadolu Ajansı / Yusuf Koyun

Terör örgütü DEAŞ, Bağdat'ta Haşdi Şabi'ye saldırdı
Terör örgütü DEAŞ, Bağdat'ta Haşdi Şabi'ye saldırdı
Araba çalan hırsızdan ilginç savunma: Akşama geri getirecektim
Araba çalan hırsızdan ilginç savunma: Akşama geri getirecektim
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Hulusi Akar Ziya Selçuk Kemal Kılıçdaroğlu Adil Karaismailoğlu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Cimilli İbo Düm Tek Tek Demet Akalın Deniz Akkaya
Spor Muslera Burak Elmas Sergen Yalçın Oğulcan Çağlayan Kerem Aktürkoğlu
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Hastaneden refakatçilerin eşyasını çaldığı öne sürülen 3 şüpheli tutuklandı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 21.8.2021 10:26:10. #1.14#

title