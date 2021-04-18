Adana'da hastane deposundan raf çaldığı iddia edilen iki hırsızlık şüphelisi gözaltına alındı
Adana'da bir hastanenin deposundan raf çaldığı öne sürülen iki zanlı yakalandı.
Adana'da bir hastanenin deposundan raf çaldığı öne sürülen iki zanlı yakalandı.
Merkez Sarıçam ilçesi Hekimköy Bulvarı'nda, devriye görevindeki polis ekipleri, şüphe üzerine, ormanlık alanda malzeme taşıyan İbrahim G. ve Güven Ç'yi durdurdu.
Çevrede inceleme yapan ekipler, tıbbi malzeme konulan 3 raf buldu. Şüphelilerin, bunları Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi Balcalı Hastanesi deposundan çaldıkları tespit edildi.
Zanlıların üst aramasında da bir miktar uyuşturucu madde ele geçirildi.
Çok sayıda hırsızlık suçundan sabıkası bulunduğu belirlenen şüpheliler, gözaltına alındı.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Mutlu Güney