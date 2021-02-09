Adana'da hastalanan dağ keçisi, tedavi için hayvanat bahçesine götürüldü
Adana'nın Pozantı ilçesi kırsalında hastalandığı tespit edilen dağ keçisi, tedavi edilmek üzere hayvanat bahçesine gönderildi.
Adana'nın Pozantı ilçesi kırsalında hastalandığı tespit edilen dağ keçisi, tedavi edilmek üzere hayvanat bahçesine gönderildi.
İlçenin kırsal kesiminde dağ keçisini gören bir vatandaş, hayvanın hastalandığını düşünerek durumu Doğa Koruma Milli Parklar Şube Müdürlüğüne bildirdi.
Müdürlüğe bağlı ekiplerce yapılan ilk incelemede dağ keçisinin şap hastalığına yakalandığı tespit edildi.
Dağ keçisi tedavi edilmek üzere Tarsus Hayvanat Bahçesi Müdürlüğüne götürüldü. Hayvanın tedavinin ardından alındığı bölgede doğaya bırakılacağı öğrenildi.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Onur Can Bulat