Adana'da hastalanan dağ keçisi, tedavi için hayvanat bahçesine götürüldü
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

Adana'da hastalanan dağ keçisi, tedavi için hayvanat bahçesine götürüldü

09.02.2021 21:37 | Son Güncelleme: 09.02.2021 21:40
Adana'da hastalanan dağ keçisi, tedavi için hayvanat bahçesine götürüldü

Adana'nın Pozantı ilçesi kırsalında hastalandığı tespit edilen dağ keçisi, tedavi edilmek üzere hayvanat bahçesine gönderildi.

Adana'nın Pozantı ilçesi kırsalında hastalandığı tespit edilen dağ keçisi, tedavi edilmek üzere hayvanat bahçesine gönderildi.

İlçenin kırsal kesiminde dağ keçisini gören bir vatandaş, hayvanın hastalandığını düşünerek durumu Doğa Koruma Milli Parklar Şube Müdürlüğüne bildirdi.

Müdürlüğe bağlı ekiplerce yapılan ilk incelemede dağ keçisinin şap hastalığına yakalandığı tespit edildi.

Dağ keçisi tedavi edilmek üzere Tarsus Hayvanat Bahçesi Müdürlüğüne götürüldü. Hayvanın tedavinin ardından alındığı bölgede doğaya bırakılacağı öğrenildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Onur Can Bulat

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Meral Akşener Mustafa Şentop Mehmet Kasapoğlu Kemal Kılıçdaroğlu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Buse Varol Cem Yılmaz Demet Akalın Acun Ilıcalı
Spor Ali Koç Erol Bulut Aykut Kocaman Abdullah Avcı İrfan Can Kahveci
Tüm Haberler Türk Metal İstifa Fırtına
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Adana'da hastalanan dağ keçisi, tedavi için hayvanat bahçesine götürüldü - Son Dakika Haberleri
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 9.2.2021 21:41:33. #1.14#
title