Adana'da hasımlarından kaçarken motosikletliye çarpan taksici silahla ayağından yaralandı
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Adana'da hasımlarından kaçarken motosikletliye çarpan taksici silahla ayağından yaralandı

Adana'da hasımlarından kaçarken motosikletliye çarpan taksici silahla ayağından yaralandı
Anadolu Ajansı / Ömer Yıldız - Haberler | Güncel

Adana'da hasımlarından kaçmak istediği sırada motosikletliye çarpan taksici, silahla ayağından yaralandı.

Adana'da hasımlarından kaçmak istediği sırada motosikletliye çarpan taksici, silahla ayağından yaralandı.

Alınan bilgiye göre, merkez Seyhan ilçesi Bakımyurdu Caddesi'nde bir otomobilin motosiklete çarptığı ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Caddeye ulaşan ekiplerce, Y.K'nin kullandığı 01 T 1350 plakalı taksinin önce Ramazan Kisse idaresindeki 01 AET 478 plakalı motosiklete, ardından da bir iş yerine ait tezgaha çarptığı tespit edildi.

Kazada yaralanan motosiklet sürücüsü sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Seyhan Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Bu sırada taksi sürücüsünün ayağından tabancayla yaralandığı fark edildi. Yapılan araştırmada, husumetli olduğu kişilerden kaçan taksici Y.K'nın motosiklete çarptıktan sonra aracından inip kaçmak isterken tabancayla ateş açılması sonucu yaralandığı belirlendi.

Taksi şoförü de olay yerine çağrılan ikinci ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ömer Yıldız

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