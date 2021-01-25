Adana'da hasarlı araç sahibini dolandıran 3 sanığa 7 yıl 6'şar ay hapis ve 36'şar bin lira para cezası
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Adana'da hasarlı araç sahibini dolandıran 3 sanığa 7 yıl 6'şar ay hapis ve 36'şar bin lira para cezası

25.01.2021 13:29 | Son Güncelleme: 25.01.2021 13:32
Adana'da hasarlı araç sahibini dolandıran 3 sanığa 7 yıl 6'şar ay hapis ve 36'şar bin lira para cezası

Adana'da sigorta şirketinden aradıkları izlenimi vererek hasarlı araç sahibinin 11 bin 750 lirasını dolandırdıkları gerekçesiyle yargılanan 3 tutuklu sanık, 7 yıl 6'şar ay hapis ve 36'şar bin lira adli para cezasına çarptırıldı.

Adana'da sigorta şirketinden aradıkları izlenimi vererek hasarlı araç sahibinin 11 bin 750 lirasını dolandırdıkları gerekçesiyle yargılanan 3 tutuklu sanık, 7 yıl 6'şar ay hapis ve 36'şar bin lira adli para cezasına çarptırıldı.

Adana 13. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya "kişinin, kendisini kamu görevlisi veya banka, sigorta, kredi kurumlarının çalışanı olarak tanıtması veya bu kurumlarla ilişkili olduğunu söylemesi suretiyle dolandırıcılık" suçlamasıyla 10'ar yıla kadar hapis cezası istemiyle yargılanan sanıklar O.A, İ.E. ve E.M.S, cezaevinden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla katıldı.

Duruşmada müşteki ve sanık avukatları da hazır bulundu.

Cumhuriyet savcısı, esas hakkındaki mütalaasında müşteki H.Ö'nün bilmediği telefon numarasından arandığını, kendisini sigorta şirketi personeli olarak tanıtan sanık O.A'nın, E.M.S. adına kayıtlı banka hesabına 11 bin 750 lira yatırması gerektiğini söylediğini belirtti. Savcı, H.Ö'nün 11 bin 750 lirayı E.M.S. adına kayıtlı banka hesabına göndermesine rağmen O.A'nın iletişimi kestiğini ve HTS verilerinin incelenmesinde müştekinin İ.E. adına kayıtlı GSM hattından arandığının tespit edildiğini bildirerek, fikir ve eylem birliği içinde oldukları belirlenen 3 sanığın cezalandırılmasını istedi.

Savunması alınan sanıklar, haklarındaki suçlamaları kabul etmedi.

Mahkeme heyeti, "kişinin, kendisini kamu görevlisi veya banka, sigorta, kredi kurumlarının çalışanı olarak tanıtması veya bu kurumlarla ilişkili olduğunu söylemesi suretiyle dolandırıcılık" suçundan 7 yıl 6'şar ay hapis ve 36'şar bin lira adli para cezasına çarptırdığı sanıkların tutukluluk halinin devamına hükmetti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Abdulkerim S. B. Topaloğlu

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