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Adana'da hasadı süren domates tarlada 1 liraya alıcı buluyor

Türkiye'nin önemli tarım merkezlerinden Adana'da, hasadın başladığı haziranın ilk haftasında 2,5-3 liraya tarlada satılan domatesin fiyatı 1 liraya düştü.

Adana'da hasadı süren domates tarlada 1 liraya alıcı buluyor
10.07.2020 11:05 | Son Güncelleme: 10.07.2020 11:14

Türkiye'nin önemli tarım merkezlerinden Adana'da, hasadın başladığı haziranın ilk haftasında 2,5-3 liraya tarlada satılan domatesin fiyatı 1 liraya düştü.

Verimli topraklarıyla ünlü Çukurova'da, yoğun emekle yetiştirilen domatesin hasadında sona yaklaşıldı.

Hasadın başladığı haziranın ilk haftasında tarlada 2,5-3 liradan satılan domatesin fiyatı, diğer bölgelerde de ürünün piyasaya girmesiyle 1 liraya geriledi.

Adana Ticaret Borsası Başkanı Şahin Bilgiç, AA muhabirine yaptığı açıklamada, kentte son yıllarda domates ekim alanının arttığını söyledi.

Çiftçinin para kazandığı ürünlere yöneldiğini ifade eden Bilgiç, domatesin de bu kazançlı ürünler arasında yer aldığını kaydetti.

Bilgiç, ekim alanlarının bu yıl da artmasını beklediklerini belirterek, şöyle konuştu:

"Üreticimiz artık daha çok para kazandığı ürünlere yöneldi. Domates de bunlardan bir tanesi. Geçen sene domatesten verim ve fiyat olarak memnun olan çiftçimiz bu sene de memnun. Açık alan ve örtü altı domates ekim alanları, 2018'de yaklaşık 28 bin dekarken 2019'da neredeyse 47 bin dekar alanı buldu. Üretim 2018'de 150 bin tonken 2019'da 300 bin tona yaklaştı. Çukurova'yı bölgesel değerlendirdiğimizde, üretimimiz 1 milyon 800 bin tonu geçiyor. Türkiye için bu önemli bir rakam. Çukurova olarak baktığımızda Türkiye'nin domates üretimine yüzde 11'lere yakın katkı veriyoruz."

Domateste verimin geçen yıl da bu sene de iyi olduğunu anlatan Bilgiç, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Geçen yıl verim iyiydi, bu sene de iyi durumda. Örtü altı domatesin bölgede artması ve üreticinin ciddi gelir elde etmesi de önemli. Adana'nın domates ihracatı var. İhracatta 2018'de yaklaşık 12 bin 550 ton domates tescilimiz varken 2019'da 35 bin tona yükselmiş. İhracat yaklaşık 3 katına çıkmış. 2020'de de bu rakamları geçeceğimiz kanaatindeyim. Örtü altı domateste de ciddi ihracatı olan bir ülkeyiz. Bunu sağladığımız takdirde inanıyorum ki üretici emeğinin karşılığını alır diye düşünüyorum. Domates 2020'de de üreticinin alın terinin karşılığını verecek ürünlerden bir tanesi."

Üretici verimden memnun

Çiftçi Enver Güven de Türkiye'de seralardan sonra tarlada hasadın Adana'da başladığını vurgulayarak, "Adana'da temmuzun ortasına kadar hasadımız sürecek. Hava şartları domates için güzel seyretti. Verimden memnunuz, dekar başına 10 ton ürün alıyoruz. Fiyatlar düşük, tarlada 1 liradan alıcı buluyor." ifadesini kullandı.

Tüccar Veli Ünal da ilk hasada başladıkların tarlada 2,5-3 liradan sattıkları ürünün şu anda 1 liraya alıcı bulduğuna dikkati çekerek, "Hasadımız sürüyor. Hasat kentte 1-2 haftaya tamamlanacaktır." diye konuştu.

Kaynak: AA

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