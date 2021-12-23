Adana'da hapis cezaları kesinleşen 3 FETÖ hükümlüsü yakalandı - Haberler
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Adana'da hapis cezaları kesinleşen 3 FETÖ hükümlüsü yakalandı

Adana'da hapis cezaları kesinleşen 3 FETÖ hükümlüsü yakalandı
AA / Yusuf Koyun - Haberler | Güncel

Adana'da, haklarındaki hapis cezaları kesinleşen Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) hükümlüsü 3 eski öğretmen cezaevine gönderildi.

ADANA (AA) - Adana'da, haklarındaki hapis cezaları kesinleşen Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) hükümlüsü 3 eski öğretmen cezaevine gönderildi.

FETÖ soruşturması kapsamında tutuksuz yargılanan 3 eski öğretmen hakkında, cezalarının kesinleşmesi üzerine tutuklanmalarına yönelik yakalama kararı çıkarıldı.

Çalışma başlatan İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, düzenledikleri operasyonla A.Ş. (47), N.D. (47) ve Ş.S.E'yi (65) yakaladı.

A.Ş'nin 6 yıl 3 ay, diğerlerinin 6 yıl 10 ay 15'er gün hapis cezasının bulunduğu öğrenildi.

Hükümlüler, işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi.

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AA / Yusuf Koyun - Son Dakika Haberleri

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