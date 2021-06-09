Adana'da halkı tedirgin eden sesin, bir akaryakıt istasyonundaki patlamadan kaynaklandığı iddiası
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Adana'da halkı tedirgin eden sesin, bir akaryakıt istasyonundaki patlamadan kaynaklandığı iddiası

Adana'da halkı tedirgin eden sesin, bir akaryakıt istasyonundaki patlamadan kaynaklandığı iddiası
Haberler.com - Haberler | Güncel

Adana'nın Merkez Seyhan ilçesinde gece saatlerinde duyulan iki patlama sesi büyük korku yarattı. Sosyal medya bir akaryakıt istasyonunun patladığına dair iddialarla dolup taşarken, resmi açıklama ise Kızılay Genel Başkanı Kerem Kınık'tan geldi. Kınık yaptığı açıklamada, "112 Acil Çağrı Merkezi ile yapılan görüşmede seslerin İncirlik Üssünden havalanan jetlerden gelen sonik patlamalar olduğu bilgisi alınmıştır" ifadelerine yer verdi.

Adana'da yaşayan vatandaşların dün gece saatlerinde duydukları art arda iki patlama sesi kentte büyük panik yarattı. Yaşanan olay sosyal medyanın gündemine de bomba gibi düşerken, gece saatlerinde kullanıcılar yaşadıkları panikle çok sayıda paylaşımda bulundu. "Patlama" hashtag'i Twitter'da bir anda TT oldu.

AKARYAKIT İSTASYONUNUN PATLADIĞI İDDİASI GÜNDEM YARATTI

Önce Dağlıoğlu mahallesinde bir akaryakıt istasyonunun patladığı iddia edilirken, ses getiren iddia kısa sürede yalanlandı. Patlamanın neden kaynaklandığı sorusuna yanıt arayan vatandaşların yaşadığı panik Kızılay Başkanı Kerem Kınık'ın yaptığı açıklamayla son buldu.

"İNCİRLİK ÜSSÜ'NDEN HAVALANAN JETLERDEN KAYNAKLANDI"

Kınık, açıklamasında "112 Acil Çağrı Merkezi ile yapılan görüşmede seslerin İncirlik Üssünden havalanan jetlerden gelen sonik patlamalar olduğu bilgisi alınmıştır" ifadelerini kullandı.

Adana'da halkı tedirgin eden 2 patlama sesi, İncirlik Üssü'nden havalanan jetlerden kaynaklanmış
Adana'da halkı tedirgin eden 2 patlama sesi, İncirlik Üssü'nden havalanan jetlerden kaynaklanmış
Doğruluk Kontrolü
Adana'da halkı tedirgin eden sesin, bir akaryakıt istasyonundaki patlamadan kaynaklandığı iddiası
YANLIŞDOĞRU
BULGULAR

Adana'nın Seyhan ilçesinde gece saatlerinde duyulan iki patlama sesi büyük korku yarattı.

Sosyal medya bir akaryakıt istasyonunun patladığı iddia edildi.

Kızılay Genel Başkanı Kerem Kınık, seslerin İncirlik Üssünden havalanan jetlerden gelen sonik patlamalardan kaynaklandığını açıkladı.

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ziya Selçuk Devlet Bahçeli İbrahim Aydemir Memduh Büyükkılıç Adil Karaismailoğlu
Magazin Alişan Ezgi Mola Sarp Akkaya Selçuk Balcı
Spor Ozan Tufan Burak Yılmaz Aziz Yıldırım Roland Garros Hakan Çalhanoğlu
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Adana'da halkı tedirgin eden sesin, bir akaryakıt istasyonundaki patlamadan kaynaklandığı iddiası - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 9.6.2021 09:29:49. #1.15#

title