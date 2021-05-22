Adana'da halk otobüsü ile motosiklet çarpıştı: 1 yaralı
Adana'nın merkez Sarıçam ilçesinde halk otobüsü ile motosikletin çarpışması sonucu 1 kişi yaralandı.
Adana'nın merkez Sarıçam ilçesinde halk otobüsü ile motosikletin çarpışması sonucu 1 kişi yaralandı.
Cumali Karalar idaresindeki 01 AAZ 105 plakalı Adana Büyükşehir Belediyesine ait halk otobüsü, Çatalan Caddesi üzerinde, Hilmi Bakacak'ın kullandığı 01 AGE 076 plakalı motosikletle çarpıştı.
Çarpışmanın etkisiyle savrulan motosiklet sürücüsü Bakacak yaralandı.
İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekibi sevk edildi.
Yaralanan motosiklet sürücüsü Yüreğir Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Mutlu Güney