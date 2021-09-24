Adana'da halk kütüphanesinde en çok kitap okuyan öğrencilere hediye verildi - Haberler
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Adana'da halk kütüphanesinde en çok kitap okuyan öğrencilere hediye verildi

AA / Mustafa Yılmaz - Haberler | Güncel
Adana'da halk kütüphanesinde en çok kitap okuyan öğrencilere hediye verildi

Adana'nın Tufanbeyli ilçesinde, halk kütüphanesinde en fazla kitap okuyan öğrencilere hediye verildi.

ADANA (AA) - Adana'nın Tufanbeyli ilçesinde, halk kütüphanesinde en fazla kitap okuyan öğrencilere hediye verildi.

Tufanbeyli Halk Kütüphanesi'nde, kitap okumaya özendirmek ve farkındalık oluşturmak amacıyla son bir ay içinde en çok kitap okuyan öğrencilere hediyeler verildi.

Kütüphane Müdürü Yüksel Çinçik, AA muhabirine, göreve başladıktan sonra 14 bin olan kitap sayısını 17 bine yükselttiklerini söyledi.

Farkındalık oluşturmak için çalışmalar yaptıklarını belirten Çinçik, en çok kitap okuyan öğrencilere her ay hediyeler verdiklerini kaydetti.

AA / Mustafa Yılmaz - Son Dakika Haberleri
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Haber: Adana'da halk kütüphanesinde en çok kitap okuyan öğrencilere hediye verildi - Haberler
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