Adana'da halı deposunda kundaklama sonucu çıktığı belirtilen yangın söndürüldü - Haberler
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Adana'da halı deposunda kundaklama sonucu çıktığı belirtilen yangın söndürüldü

AA / Mutlu Güney - Haberler | Güncel
Adana'da halı deposunda kundaklama sonucu çıktığı belirtilen yangın söndürüldü

Adana'da bir halı deposunda kundaklama sonucu çıktığı ileri sürülen yangın söndürüldü.

Adana'da bir halı deposunda kundaklama sonucu çıktığı ileri sürülen yangın söndürüldü.

Alınan bilgiye göre, Seyhan ilçesi Yeşilyurt Mahallesi'nde Ali Kılıç'a ait hali deposunda, bir kişi tarafından yanıcı madde atıldıktan sonra yangın başladı. Bunu gören vatandaşlar, durumu polis ve itfaiye ekiplerine bildirdi.

İhbar üzerine olay yerine sevk edilen Adana Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığına bağlı ekipler, yangını yaklaşık 2 saatlik çalışmayla söndürdü. Vatandaşlar da kova ve hortumlarla itfaiye ekiplerine yardımcı olmaya çalıştı.

Haber üzerine olay yerine gelen depo sahibi Kılıç ve yakınları, gözyaşı döktü.

Polis, olaydan sonra kaçan kimliği belirsiz şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı.

AA / Mutlu Güney - Son Dakika Haberleri
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Haber: Adana'da halı deposunda kundaklama sonucu çıktığı belirtilen yangın söndürüldü - Haberler
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