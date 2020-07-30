Adana'da haklarında hapis cezası olan 2 şüpheli yakalandı
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Adana'da haklarında hapis cezası olan 2 şüpheli yakalandı

Adana'da haklarında hapis cezası olan 2 şüpheli yakalandıAdana'da 'uyuşturucu ticareti yapma' suçundan haklarında hapis cezası bulunan 2 kişi yakalanarak, cezaevine gönderildi.

30.07.2020 11:14 | Son Güncelleme: 30.07.2020 13:31

Adana'da haklarında hapis cezası olan 2 şüpheli yakalandı

Adana'da 'uyuşturucu ticareti yapma' suçundan haklarında hapis cezası bulunan 2 kişi yakalanarak, cezaevine gönderildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu ticaretini engellemeye yönelik çalışma kapsamında hapis cezası ile aranan 2 iki kişinin yakalanması için operasyon düzenledi. Şüphelilerin, merkez Yüreğir ilçesi Şehit Erkut Akbay Mahallesi ve merkez Seyhan ilçesine bağlı Döşeme Mahallesi'nde bulunan evlerine eş zamanlı baskın düzenleyen polis, 3 yıl 1 ay hapis cezasıyla aranan Nihat B. (43) ile 8 yıl 4 ay hapis cezasıyla aranan Metin O.?yu (31) kıskıvrak yakaladı.

Gözaltına alınan Nihat B. ve Metin O., emniyetteki işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi.

Adana'da haklarında hapis cezası olan 2 şüpheli yakalandı

Kaynak: DHA

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