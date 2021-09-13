Hakkındaki hapis cezası kesinleşen FETÖ hükümlüsü kadın cezaevine gönderildi - Haberler
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Hakkındaki hapis cezası kesinleşen FETÖ hükümlüsü kadın cezaevine gönderildi

AA / Yusuf Koyun - Haberler | Güncel

Adana'da Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) davası kapsamında hakkında verilen 7 yıl 6 ay hapis cezası onanan hükümlü cezaevine gönderildi.

Adana'da Fetullahçı Terör Örgütü/ Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) davası kapsamında hakkında verilen 7 yıl 6 ay hapis cezası onanan hükümlü cezaevine gönderildi.

FETÖ/PDY soruşturması kapsamında tutuksuz yargılanan Emel K. (32), hakkında verilen 7 yıl 6 ay hapis cezası Yargıtay tarafından onandı.

Bunun üzerine Emel K, İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekiplerince yakalandı.

Emel K'nin ByLock kullanıcısı olduğu, örgütün kapatılan bir dershanesinde öğretmenlik yaptığı ve zeki öğrencileri örgüte kazandırma faaliyeti yürüten "ser rehber"lerden olduğu iddia edildi.

Hükümlü kadın, adliyedeki işlemlerin ardından cezaevine gönderildi.

Hakkındaki hapis cezası kesinleşen FETÖ hükümlüsü kadın cezaevine gönderildi

Hakkındaki hapis cezası kesinleşen FETÖ hükümlüsü kadın cezaevine gönderildi

Hakkındaki hapis cezası kesinleşen FETÖ hükümlüsü kadın cezaevine gönderildi

Hakkındaki hapis cezası kesinleşen FETÖ hükümlüsü kadın cezaevine gönderildi
AA / Yusuf Koyun - Son Dakika Haberleri
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Haber: Hakkındaki hapis cezası kesinleşen FETÖ hükümlüsü kadın cezaevine gönderildi - Haberler
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