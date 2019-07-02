Adalet Bakanlığı ile Avrupa Birliği ve Avrupa Konseyi iş birliğiyle yürütülen "Anayasa Mahkemesine Bireysel Başvuru Sisteminin Desteklenmesi Ortak Projesi" kapsamında Adana'da hakim ve savcılara eğitim semineri düzenlendi.

Türkiye Adalet Akademisi Daire Başkanı Uğur Parlak, bir otelde düzenlenen seminerde yaptığı konuşmada, projeyle hak ihlallerini en aza indirilmesinin hedeflendiğini söyledi.

Avrupa Konseyi Proje Yöneticisi Yücel Erduran da 5 yıl boyunca Anayasa Mahkemesi ile AİHM'nin verdiği hak ihlali kararlarına bakıldığında, başvuruculara yüksek tutarda tazminatın ödemesinin dikkati çektiğini belirtti.

Mahkemelerin uzun sürmesi, yetersiz gerekçe, kötü muamele uygulamaları, soruşturmaların iyi yapılmaması ya da mülkiyet hakkı gibi ihlaller nedeniyle milyonlarca lira tazminat ödendiğini aktaran Erduran, "Amacımız ihlale neden olabilecek problemleri, uygulamadan kaynaklı sıkıntıları tespit edip çözerek en aza indirmek. Ödenen tazminatları, ihlal sonuçlarını ortadan kaldırmaya çalışmak." diye konuştu.

Erduran, proje kapsamında 5 bine yakın hakim ve savcıyla 3 bin 500 avukata eğitim verildiğini kaydetti.

Üç gün süren seminer kapsamında konunun uzmanları tarafından özel yaşam ve aile yaşamına saygı hakkı, düşünce, vicdan, din ve ifade özgürlüğü ile toplantı ve örgütlenme özgürlüğü konularında eğitim verildiği bildirildi.

Kaynak: AA