Adana'da hafta sonu 92 yılın en sıcak günleri yaşanacak
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Adana'da hafta sonu 92 yılın en sıcak günleri yaşanacak

Adana'da hafta sonu 92 yılın en sıcak günleri yaşanacakTÜRKİYE, yarından itibaren güneydoğu yönünde etkili olan Basra Alçak Basıncı'nın etkisi altına girecek.

28.08.2020 12:29 | Son Güncelleme: 28.08.2020 12:36

Adana'da hafta sonu 92 yılın en sıcak günleri yaşanacak

TÜRKİYE, yarından itibaren güneydoğu yönünde etkili olan Basra Alçak Basıncı'nın etkisi altına girecek. Sıcak hava dalgasından etkilenecek illerden Adana'da ise bu haftasonu 92 yılın rekoru kırılarak 43 derece sıcaklık yaşanacak.

Meteoroloji 6'ncı Bölge Müdürlüğü Bölgesel Tahmin Merkezi Sorumlusu Mustafa Gülüm, Basra Alçak Basıncıyla birlikte Adana'da sıcaklığın 29-30 Ağustos tarihlerinde 41 ile 43 derece aralıklarına çıkacağını belirterek, 92 yılın en sıcak haftasonu rekorunun kırılacağını kaydetti. Önümüzdeki hafta için özellikle çarşamba ve perşembe günlerinde tekrar bu sıcak hava dalgasının etkisini artırmasını beklediklerine dikkat çeken Mustafa Gülüm, "Bölgemizde önümüzdeki o günlerde de 43 dereceleri görmemiz bekleniyor. İlçe bazında da 43 dereceyi göreceğimiz yerler olacak. Özellikle Kozan ve İmamoğlu ilçelerinde bu sıcaklığı bekliyoruz" dedi.

KOZAN'DA YAŞANACAK SICAKLIĞA DİKKAT

43 derece sıcaklığın beklendiği ilçelerden olan Kozan'da 23 Ağustos tarihinde çıkan ve 3 gün süren müdahalenin ardından kontrol altına alınabilen orman yangınını hatırlatan Gülüm, şöyle konuştu:

"Geçtiğimiz günlerde yaşadığımız üzücü olaydan dolayı özellikle dikkat etmemiz gerekiyor. Önümüzdeki hafta bu sıcak ve kuru hava bölgemizi etkileyecek. Bu yüksek sıcaklığın özellikle orman yangınlarına sebep olma ihtimali çok yüksek. Bu konuda da dikkatli olunmalı. Ayrıca güneş ışıklarının dik olarak geldiği saat 11.00 ile 16.00 arasında sıcak çarpmalarından etkilenmemeleri için çocuk, yaşlı ve kronik hastalığı olanların dışarı çıkmamalarını tavsiye ediyoruz."

2020 YILI ÇOK SICAK BİR YIL OLDU

2020 yılı ortalamalarıyla ilgili de bilgiler paylaşan Mustafa Gülüm, "Ölçümlerin yapılmaya başlandığı 1928 yılından bu yıla kadar bakacak olursak özellikle İncirlik bölgesinde Mayıs ayı için 42.3 derece, Haziran ayında 42.4 derece gibi ekstrem sıcaklık değerleri gördük. O nedenle Adana için 2020 yılı gerçekten çok sıcak bir yıl oldu diyebiliriz" dedi.

Adana'da hafta sonu 92 yılın en sıcak günleri yaşanacak

Kaynak: DHA

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