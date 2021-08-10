Adana'da hafif ticari kamyonet ile motosiklet çarpıştı: 1 yaralı
Adana'nın merkez Seyhan ilçesinde hafif ticari kamyonet ile motosikletin çarpışması sonucu 1 kişi yaralandı.
Adana'nın merkez Seyhan ilçesinde hafif ticari kamyonet ile motosikletin çarpışması sonucu 1 kişi yaralandı.
Mavi Bulvar'da B.A. idaresindeki 01 RS 737 plakalı hafif ticari kamyonet ile H.İ. yönetimindeki 01 ADP 104 plakalı motosiklet çarpıştı.
İhbar üzerine olay yerine gelen 112 Acil Servis ekipleri motosiklet sürücüsü H.İ'nin yaralandığını belirledi.
Yaralı sağlık ekiplerince Seyhan Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Mutlu Güney