Hafif ticari aracın çarptığı kişi yaralandı
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Hafif ticari aracın çarptığı kişi yaralandı

Anadolu Ajansı / Mutlu Güney - Haberler | Güncel

Adana'da yolun karşısına geçmeye çalışırken hafif ticari aracın çarptığı kişi yaralandı.

Adana'da yolun karşısına geçmeye çalışırken hafif ticari aracın çarptığı kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, merkez Seyhan ilçesi Baraj Yolu'nda karşıya geçmeye çalışan A.T'ye, R.A idaresindeki 01 AHJ 984 plakalı hafif ticari araç çarptı.

Yaralanan A.T. ambulansla Seyhan Devlet Hastanesine kaldırıldı.

A.T'nin durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Hafif ticari aracın çarptığı kişi yaralandı
Hafif ticari aracın çarptığı kişi yaralandı
Hafif ticari aracın çarptığı kişi yaralandı
Hafif ticari aracın çarptığı kişi yaralandı
Hafif ticari aracın çarptığı kişi yaralandı
Hafif ticari aracın çarptığı kişi yaralandı
Hafif ticari aracın çarptığı kişi yaralandı

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mutlu Güney

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