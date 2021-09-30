Adana'da hafif ticari aracın çarptığı kadın hayatını kaybetti - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Adana'da hafif ticari aracın çarptığı kadın hayatını kaybetti

AA / Yusuf Koyun - Haberler | Güncel
Adana'da hafif ticari aracın çarptığı kadın hayatını kaybetti

Adana'nın merkez Yüreğir ilçesinde hafif ticari aracın çarptığı 81 yaşındaki kadın yaşamını yitirdi.

ADANA (AA) - Adana'nın merkez Yüreğir ilçesinde hafif ticari aracın çarptığı 81 yaşındaki kadın yaşamını yitirdi.

Mustafa Kemal Paşa Bulvarı'nda Fatma T. idaresindeki 01 YE 740 plakalı hafif ticari araç, yolun karşısına geçmeye çalışan Zülfü Siyah Çıkar'a (81) çarptı.

Aracın altında kalan kadın, çevredeki esnaf ve vatandaşlarca çıkarıldı. Ağır yaralanan kadın, 112 Acil Servis ekiplerince Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Çıkar, müdahalelerine rağmen kurtarılamadı.

Polis ekipleri, aracın sürücüsü Fatma T'yi gözaltına aldı.

Bu arada, Çıkar'ın yolun karşısına geçmeye çalışması ve hafif ticari aracın yoldan geçişi güvenlik kamerasına yansıdı.

AA / Yusuf Koyun - Son Dakika Haberleri
Aziz Sancar, TOGG'un direksiyonuna geçti

Aziz Sancar, TOGG'un direksiyonuna geçti
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Numan Kurtulmuş Donald Trump
Magazin Şafak Sezer Ezgi Mola Amelia Hamlin
Spor Alex Teixeira Mesut Özil Halil İbrahim Dervişoğlu
Tüm Haberler Hava Durumu Stefan Kuntz Ali İhsan Su Yemek Tarifleri
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Haber: Adana'da hafif ticari aracın çarptığı kadın hayatını kaybetti - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 30.09.2021 11:13:22. #1.11#